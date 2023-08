Tuttosport in prima pagina: "Milan, 8 rinforzi eppure manca ancora un bomber"

"Milan, 8 rinforzi eppure manca ancora un bomber": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport che spiega che in casa rossonera la lacuna in attacco non è stata ancora colmata. Il solo arrivo di Noah Okafor, che in carriera non è mai stato un grande goleador, non può essere sufficiente. Se dovesse uscire Lorenzo Colombo, serve un altro colpo di mercato in attacco.