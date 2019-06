Tuttosport in prima pagina: "Milan congelato. Tas, niente udienze fino al 14 agosto"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan congelato". Non è ancora completamente chiusa la vicenda a proposito della qualificazione del Milan in Europa League. Sì perché non sono previste udienze del TAS fino al 14 agosto, cosa che lascia il club rossonero un po' con il fiato sospeso. Rossoneri dunque in Europa per ora, ma non è ancora finita.