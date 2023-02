MilanNews.it

"Milan, contro Conte una notte da Leao": titola così stamattina Tuttosport in prima pagina in merito al match di Champions League di stasera del Diavolo contro il Tottenham. Ai rossoneri servirà il vero Leao, il quale ha una grande occasione per tornare assoluto protagonista dopo un periodo in cui non ha reso come tutti si aspettavano.