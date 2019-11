Si parla anche di Milan-Napoli sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sulla crisi delle due squadre. "Milan e Napoli non guariscono", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge, sempre in taglio basso: "Lozano e Bonaventura firmano un pari che non risolve i problemi".