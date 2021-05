Tuttosport in prima pagina: "Milan, grigliata prima dell'Atalanta"

L'edizione odierna di Tuttosport dedica spazio stamattina in prima pagina anche ai rossoneri: "Milan, grigliata prima dell'Atalanta". Ieri a Milanello, al termine dell'allenamento, c'è stata una grigliata tra squadra, staff tecnico e dirigenti con l'obiettivo di compattare ancora di più il gruppo e allentare un po' la tensione in vista del match decisivo per la Champions di domenica in casa dell'Atalanta.