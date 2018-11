Tuttosport in prima pagina: "Milan-Ibrahimovic, ora si tratta"

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane si sofferma sulle strategie di mercato del club rossonero in vista della sessione di gennaio. Il sogno dei tifosi milanisti è ormai chiaro e stavolta potrebbe davvero diventare realtà. "Milan-Ibrahimovic, ora si tratta", titola di spalla il noto giornale sportivo torinese. Il direttore tecnico Leonardo, dunque, punta con decisione sul fuoriclasse svedese: la trattativa con Mino Raiola per provare a riportare Ibra a Milano è ufficialmente cominciata.