Tuttosport in prima pagina: "Milan, il sogno Interrotto: spunta De Vrij l'esorcista"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, il sogno Interrotto: spunta De Vrij l'esorcista". Il derby di Milano finisce 1-1 al termine di una partita con tante emozioni: i rossoneri passano in vantaggio nel primo tempo con Reijnders, ma vengono raggiunti nel recupero della ripresa da De Vrij. Precedentemente i nerazzurri avevano colpito tre pali e si erano visti annullare correttamente tre gol.

Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, Sergio Conceiçao ha commentato così la prestazione della sua squadra: "Abbiamo fatto un buon lavoro sulla testa, giocando contro una squadra forte che si conosce molto molto bene e che è difficile da affrontare con la mobilità che crea. Se non stai attento, vai in difficoltà. Abraham ha rubato la palla sul primo gol nostro come Morata in Supercoppa. Sinceramente, se mi domandano se il pareggio è giusto, dico di sì, ma oggi ho visto due segni importanti: quando sono arrivato in spogliatoio ho visto i miei molto delusi e tristi, mentre una gioia grande nei giocatori dell'Inter".