Tuttosport in prima pagina: "Milan-Juve da fenomeni"

Anche il quotidiano Tuttosport, in prima pagina, si sofferma sul confronto tra Gonzalo e CR7, ovvero i protagonisti più attesi del big match in programma questa sera a San Siro (fischio d’inizio alle ore 20:30). "Milan-Juve da fenomeni", titola il noto quotidiano sportivo torinese, che aggiunge: "Notte da brividi con la sfida tra Higuain e Ronaldo. Il Pipita vuole confermarsi implacabile contro le sue ex squadre, il fuoriclasse portoghese cerca il suo primo gol a San Siro".