Tuttosport in prima pagina: "Milan, l'orgoglio vale l'Europa League"

vedi letture

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio questa mattina anche per i rossoneri che ieri sera, nonostante la vittoria in casa del Newcastle, sono stati retrocessi in Europa League: "Milan, l'orgoglio vale l'Europa League". La squadra di Pioli ha sconfitto in rimonta gli inglesi, mancando però la qualificazione agli ottavi di Champions League per via del contemporaneo 1-1 maturato fra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, qualificate alla fase ad eliminazione diretta.

Dopo un primo tempo deludente chiuso in svantaggio di un gol, il Milan ha reagito nella ripresa anche grazie ai cambi di Stefano Pioli: prima è arrivato il pari di Pulisic e poi nel finale è arrivata la rete del 2-1 di Chukwueze dopo una bella azione portata avanti da altri due neo entrati, vale a dire Jovic e Okafor. Purtroppo però questa vittoria non è bastata per strappare il pass per gli ottavi di Champions.