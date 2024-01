Tuttosport in prima pagina: "Milan, la scossa giusta. Mou in caduta libera"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così in taglio alto in prima pagina questa mattina: "Milan, la scossa giusta. Mou in caduta libera". I rossoneri reagiscono subito all'eliminazione dalla Coppa Italia, battendo 3-1 a San Siro la Roma. Ottima prestazione del Diavolo che porta a casa tre punti importanti che gli permettono di consolidare il terzo posto in classifica.

Decisivi tre gol francesi: ad aprire le marcature è stato Yacine Adli che ha segnato la sua prima rete con la maglia del Milan. Nella ripresa è arrivato poi il raddoppio di testa del solito Olivier Giroud, mentre nel finale ecco il bellissimo gol di Theo Hernandez, su assist di tacco del numero 9 milanista, che ha chiuso la partita.