Tuttosport in prima pagina: "Milan, Leao salta l'Inter mercoledì"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, Leao salta l'Inter mercoledì". Nella sfida di campionato contro la Lazio, il portoghese ha riportato un'elongazione all'adduttore della coscia destra e dunque non dovrebbe essere in campo tra due giorni nell'euroderby valido per l'andata delle semifinali di Champions League. Non è una lesione muscolare grave, ma il tempo per recuperare è poco e non si vogliono correre rischi visto che c'è anche un ritorno da giocare.