Tuttosport in prima pagina: "Milan per Berlusconi. Okafor: 'Leao il top'"

"Milan per Berlusconi. Okafor: 'Leao il top'": spazio anche al Diavolo sulla prima pagina odierna di Tuttosport in vista dell'appuntamento con il trofeo Silvio Berlusconi di questa sera contro il Monza. Ieri è stato invece presentato l'attaccante svizzero che in conferenza stampa ha lodato il neo compagno Rafael Leao.