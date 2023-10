Tuttosport in prima pagina: "Milan-PSG, uno spareggio che fa tremare"

"Milan-PSG, uno spareggio che fa tremare": sulla prima pagina odierna di Tuttosport, c'è spazio anche per la Champions League e per quello che rischia di essere già un incontro da dentro o fuori per il Milan, che al prossimo turno affronterà il PSG dell'ex Donnarumma. Due punti per i rossoneri, tre per i francesi, che dopo la debacle con il Newcastle cercheranno riscatto a San Siro, dove il Diavolo però promette battaglia.