Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino, il Milan pareggia ancora in campionato. Dopo il 2-2 in casa con la Roma, la squadra di Pioli viene fermata ancora. Una "Rimonta amara a Lecce" titola Tuttosport in prima pagina. I rossoneri, sotto 2-0 a fine primo tempo, trovano il 2-2 in 20 minuti.