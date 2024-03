Tuttosport in prima pagina: "Milan-Roma e il Liverpool per l'Atalanta. Eurobrividi"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina all'indomani del sorteggio dei quarti di Europa League: "Milan-Roma e il Liverpool per l'Atalanta. Eurobrividi". Urna non fortunata per le italiane: rossoneri e giallorossi si affronteranno tra di loro, mentre i bergamaschi hanno pescato la grande favorita per la vittoria finale della competizione.

Questo il programma dei quarti di Europa League (11-18 aprile, ore 21):

Milan - Roma

Liverpool - Atalanta

Bayer Leverkusen - West Ham

Benfica - Olympique Marsiglia