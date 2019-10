C’è spazio anche per la gara in programma questa sera a San Siro (fischio d’inizio alle 21) sulla prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport. "Milan-Spal da brividi", titola il noto quotidiano sportivo, evidenziando così l’importanza della sfida soprattutto per i rossoneri di Stefano Pioli, che non possono permettersi altri passi falsi dopo le recenti delusioni.