Tuttosport in prima pagina: "Milan su Diawara"

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane si sofferma - in prima pagina - sulle strategie di mercato del club rossonero in vista della sessione di gennaio. "Milan su Diawara", titola di spalla il noto quotidiano sportivo torinese, che aggiunge: "Serve il sì di Ancelotti". I rossoneri sono a caccia di un rinforzo per il centrocampo, dopo gli infortuni di Biglia e Bonaventura, e avrebbero messo nel mirino il giovane playmaker del Napoli, il quale sta trovando pochissimo spazio in maglia azzurra.