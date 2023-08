Tuttosport in prima pagina: "Monza ko ai rigori: il 1° Berlusconi al Milan, il grande amore di Silvio"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina: "Monza ko ai rigori: il 1° Berlusconi al Milan, il grande amore di Silvio". Ieri all'U-Power Stadium è andato in scena il primo trofeo in ricordo di Silvio Berlusconi, ex presidente di Milan e Monza scomparso qualche settimana fa. Il match amichevole è stato vinto dal Diavolo ai rigori dopo che al 90' il risultato era stato di 1-1 grazie alle reti di Pulisic e Colpani.