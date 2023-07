Tuttosport in prima pagina: "Musah 8° colpo Milan, che replica a Samardzic"

"Musah 8° colpo Milan, che replica a Samardzic": sulla prima pagina odierna di Tuttosport si parla anche di Milan in taglio alto, con l'arrivo del centrocampista del Valencia in rossonero, l'ennesimo colpo di un Milan scatenato. I rossoneri rispondono così all'Inter, e dopo Reijnders e Loftus-Cheek aggiungono altre forze fresche in mediana.