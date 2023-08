Tuttosport in prima pagina: "Pioli e Juric, fame di gol"

Alle 20.45 il Milan ospiterà a San Siro il Torino di Ivan Juric per la seconda giornata di campionato. "Una sfida bollente con un occhio al mercato", scrive Tuttosport, che titola in prima pagina in taglio alto: "Pioli e Juric, fame di gol".



Entrambi gli allenatori aspettano un colpo in attacco: Pioli in caso di uscita di Colombo sarà accontentato, mentre l'allenatore granata chiede un aiuto alla dirigenza.