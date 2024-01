Tuttosport in prima pagina: "RoboKoop da rimonta. Milan in tilt"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina in prima pagina: "RoboKoop da rimonta. Milan in tilt". Dopo la Champions League, rossoneri eliminati anche dalla Coppa Italia. A San Siro vince l'Atalanta che va sotto per la rete di Leao, ma poi rimonta grazie ad una doppietta di Koopmeiners. Ora i nerazzurri se la vedranno in semifinale contro la Fiorentina che martedì ha avuto la meglio sul Bologna ai rigori.

Grande delusione in casa rossonera per questa eliminazione che toglie al Diavolo un altro obiettivo stagionale dopo la Champions League. Non sono mancate mancate a fine partita le proteste del Milan per il rigore concesso da Di Bello e poi trasformato da Koopmeiners per il 2-1 finale: Jimenez non commette infatti fallo su Miranchuk, ma colpisce nettamente la palla.