Tuttosport in prima pagina: "Rosso Milan: 146 milioni"

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport pone l’accento - in prima pagina - sul bilancio 2018-2019 del club rossonero. "Rosso Milan: 146 milioni", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "Giù i ricavi: è il peggiore bilancio della storia". Sempre in taglio alto, si parla anche della questione stadio: "Sala, altolà su San Siro". Poi le parole del sindaco di Milano: "Sarebbe meglio non buttare giù lo stadio".