Tuttosport in prima pagina: "Settimana da vero Milan. E i giovani incantano"

"Settimana da vero Milan. E i giovani incantano": titola così questa mattina Tuttosport all'indomani della bella vittoria per 3-0 del Diavolo sul campo dell'Empoli, arrivata grazie alle reti di Loftus-Cheek, Giroud (su rigore) e Chaka Traoré. Ottima prestazione del Diavolo, soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa c'è stato qualche momento di sbandamento, ma per fortuna i toscani non sono riusciti a rientrare in partita.

Le notizie migliori per Stefano Pioli arrivano ancora una volta dai giovani. Ieri, nel momento in cui si è infortunato Florenzi, ad entrare in campo è stato Alex Jimenez, il quale ha dimostrato nuovamente grande personalità, mentre nel finale è arrivata la prima rete in Serie A di Chaka Traoré, bravo a finalizzare una bella ripartenza di Pulisic.