Tuttosport in prima pagina: "Sirigu, nel casting Milan per il dopo Gigio"

"Sirigu, nel casting Milan per il dopo Gigio": titola così questa mattina Tuttosport in prima pagina. E' iniziato in casa rossonera il casting per il dopo Donnarumma. Il portiere classe 1999 appare sempre più vicino alla cessione nella prossima finestra di mercato, così i rossoneri iniziano a guardarsi attorno in cerca di soluzioni. Le scelte low cost potrebbero essere rappresentate da Pepe Reina o da Alessandro Plizzari, entrambi già rossoneri. Altrimenti Meret e Maximiano, giovani e di talento, ma il costo potrebbe essere elevato. Se invece il Milan volesse puntare un big, ecco che il nome di Salvatore Sirigu tornerebbe rapidamente in cima alla lista.