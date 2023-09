Tuttosport in prima pagina su Inter e Milan: "Inzaghi&Pioli: rivincite calde"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina su Inter e Milan: "Inzaghi&Pioli: rivincite calde". I due tecnici sono ora in vetta alla classifica della Serie A, ma in passato sono stati spesso criticati e messi in discussione. Entrambi si sono presi però una bella rivincita, plasmando due squadre vincenti.