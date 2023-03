Tuttosport in prima pagina su Tottenham-Milan: "Pioli-Conte, chi si ferma è perduto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Pioli-Conte, chi si ferma è perduto", si legge in taglio basso sulla prima pagina odierna di Tuttosport in vista di Tottenham-Milan di stasera. Il Milan a Londra difende l'1-0 con gli Spurs: in ballo - sottolinea il quotidiano - c'è molto più della qualificazione. Stasera anche Bayern-PSG, Chelsea e Benfica già qualificate ai quarti.