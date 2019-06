Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Donnarumma, Torreira, Kabak: tre spine"

"Donnarumma, Torreira, Kabak: tre spine": è questo il titolo di Tuttosport in prima pagina sul Milan. In casa rossonera sono diversi i nodi da sciogliere, anche se l'impressione è che sciolto il primo poi tutto il resto possa incastrarsi a domino. In taglio laterale il quotidiano sottolinea come Gigio Donnarumma preferisca la Premier League al PSG, mentre l'Arsenal continua a fare muro per Lucas Torreira. Infine il turco Kabak dice no ai rossoneri.