Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Leao, Giroud e Maignan: gioia e rinnovi"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport in taglio alto, affianco alla notizia del derby in semifinale di Champions League, fa un focus anche sul Milan e sui suoi gioielli migliori: Leao, Giroud e Maignan. Il titolo recita: "Leafo, Giroud e Maignan: gioia e rinnovi". I tre protagonisti di Napoli sono tutti e tre felicissimi di stare al Milan e per tutti e tre c'è un importante intreccio sul futuro: per Leao, ora, si alza il pressing; Giroud ieri ha rinnovato ufficialmente per un altro anno; con Mike si inizia a ragionare per blindarlo.