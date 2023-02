MilanNews.it

"Riecco Maignan. Obiettivo Dea": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport sul Milan. Ieri il portiere francese è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e, se tutto procederà senza ulteriori problemi, potrebbe essere convocato da Stefano Pioli già per il match di domenica sera contro l'Atalanta a San Siro.