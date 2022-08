Tuttosport in prima pagina sull'Inter, avversario settimana prossima: "Lukaku ko"

MilanNews.it

Domani ci sarà la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo e il Milan è giusto che pensi soprattutto a questa sfida. Ma il derby di sabato prossimo ha già infuocato le pagine dei giornali, specialmente dopo lo stop di uno dei protagonisti nerazzurri. Tuttosport oggi in prima pagina recita in taglio alto: "Inter, altri guai: Lukaku ko". La punta dei cugini ha un problema muscolare e rischia di saltare la sua prima stracittadina dal ritorno in Italia.