Tuttosport in prima pagina: "Svolta Milan, Correa non arriva"

"Svolta Milan, Correa non arriva. Sì a Leao e Duarte": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport. I rossoneri, battuti per 1 a 0 dal Benfica, cambiano strategia sul mercato: l'esterno dell'Atletico ora difficilmente arriverà al Milan, mentre c'è il sì per Leo Duarte e Rafael Leao. Sarà dunque il portoghese la spalla di Piatek nell'attacco rossonero e non più l'argentino Angel Correa.