Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina all'indomani del primo euroderby di semifinale di ieri sera: "Tanta Inter. Due salti in finale": il Milan senza Leao si aggrappa al rinnovo e al ritorno, vincono i nerazzurri per 2-0 con i gol di Dzeko e Mkhitaryan.