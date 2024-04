Tuttosport in prima pagina: "Theo, 100 milioni"

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio anche per il Milan che oggi pomeriggio alle 15 sarà impegnato a San Siro contro il Lecce: "Theo, 100 milioni" è il titolo del quotidiano torinese in merito al futuro di Theo Hernandez. I rossoneri puntano ovviamente a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2026, ma gli estimatori non gli mancano e quindi non è escluso che qualche club provi a strapparlo al Diavolo durante il prossimo mercato estivo.

Per il Milan è assolutamente incedibile, a meno che qualcuno non sia disposto a mettere sul piatto un'offerta da circa 100 milioni di euro. D'altronde stiamo parlando di uno dei trascinatori e dei leader della formazione milanista, oltre che di uno dei terzini sinistri più forti al mondo.