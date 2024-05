Tuttosport in prima pagina: "Theo-Leao: a rischio la sinistra del Milan"

Tuttosport titola così stamattina in prima pagina: "Theo-Leao: a rischio la sinistra del Milan". Non mancano gli estimatori per i due giocatori rossoneri che sono una delle coppie migliori al mondo sulla corsia mancina. Non è un mistero, per esempio, che Theo Hernandez piaccia molto al Bayern Monaco, che vorrebbe prenderlo nel caso in cui Alphonso Davies decidesse di andare via (al Real Madrid) già questa estate.

Nelle ultime ore, invece, dal Portogallo è arrivata l'indiscrezione secondo cui l'Al-Hilal starebbe preparando un'offerta in tripla cifra per Rafael Leao. Ricordiamo che nel contratto dell'attaccante esterno portoghese è presente una clausola rescissoria da 175 milioni di euro.