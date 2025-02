Tuttosport in prima pagina: "Tomori agli Spurs 'paga' Gimenez"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina sul mercato del Milan: "Tomori agli Spurs 'paga' Gimenez". Nelle scorse ore è arrivata in via Aldo Rossi un'importante offerta del Tottenham per Fikayo Tomori: circa 30 milioni di euro. La trattativa tra i due club prosegue, in attesa del sì del difensore inglese che sta riflettendo se andare via o se restare in rossonero. Con questi soldi, i rossoneri avrebbero nuove risorse per chiudere definitivamente per Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord.

Questi i numeri stagionali di Gimenez con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA D'OLANDA: 1

PRESENZE TOTALI: 19

MINUTI IN CAMPO: 1214'

GOL: 16

AMMONIZIONI: 3