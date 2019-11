Anche il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l’accento - in prima pagina - sulle sfide in programma oggi. "Un sabato pazzesco", titola il noto giornale sportivo, che in merito al match tra Milan e Napoli aggiunge: "Pioli: forza Piatek. Ancelotti, tutto in gioco. Daniel Maldini fra i rossoneri. Napoli, la tensione resta alta. Da Ibra a Kessié, il mercato sullo sfondo".