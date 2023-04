Tuttosport in taglio alto: "Napoli-Milan bollente. Tifo, duelli e scintille"

MilanNews.it

Tuttosport questa mattina ha titolato così su Napoli-Milan nel taglio alto della sua prima pagina: "Napoli-Milan bollente. Tifo, duelli e scintille". Non può che essere così quando c'è una semifinale in palio e ad affrontarsi sono due squadre che provengono dallo stesso campionato, quindi abituate a incrociarsi almeno due volte all'anno. Spalletti ha chiamato a raccolta il Maradona per ricevere una spinta in più, Pioli ha affermato che non verrà a Napoli per barricarsi e difendere il minimo vantaggio.