Tuttosport in vista del Rennes: "Pioli, oggi la scelta su Kjaer"

Simon Kjaer è uscito acciaccato dalla gara contro il Napoli: il difensore danese ha accusato un fastidio muscolare nel corso della seconda metà di gioco della sfida contro i partenopei domenica sera e si è per questo automaticamente iscritto alla lista dei giocatori in dubbio per la partita di domani sera contro il Rennes, valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Tuttosport comunque titola così questa mattina: "Pioli, oggi la scelta su Kjaer".

Nella giornata di ieri, infatti, c'è stato qualche segnale positivo - come riportato QUI anche da MilanNews.it - e per questa ragione Kjaer non è ancora da considerarsi escluso dalla partita: oggi con l'allenamento di rifinitura si capirà qualcosa in più e verrà presa la scelta definitiva. Nel caso non dovesse farcela è pronto Theo al suo posto. Dubbio anche per Samuel Chukwueze, tornato sconfitto dalla finale di Coppa d'Africa: se sarà in buone condizioni verrà portato in panchina.