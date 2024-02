Tuttosport in vista di Monza-Milan: "Di Gregorio, doppia sfida a Maignan"

Domani sera, alle 20.45 all'U-Power Stadium, si affronteranno Monza e Milan in un derby lombardo che mette tanto in palio per entrambe le squadre, in occasione della venticinquesima giornata di Serie A. Tra i tanti temi e i tanti duelli in campo, anche quello tra i portieri, non solo per ragioni sportive. Per questa stamattina in edicola Tuttosport titola così sulla sfida a distanza tra i due estremi difensori: "Di Gregorio, doppia sfida a Maignan". La duplice gara si gioca, per il quotidiano, tra campo e mercato. Infatti viene aggiunto su Di Gregorio: "Deve dimostrare di poterne raccogliere l'eredità".

Si è parlato tanto, infatti, del futuro di Mike Maignan. Uno dei top player rossoneri e con il contratto in scadenza nel 2026, il francese sarà quest'estate nel mirino di tanti e grandi club europei. Il Milan ha intenzione di trattenerlo, così come tutti i grandi campioni della sua rosa, ma come tutte le sue star se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile il club rossonero ci penserebbe. Intanto proseguono i discorsi per il prolungamento ma Maignan chiede 8 milioni e l'accordo sembra ancora lontano.