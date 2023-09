Tuttosport individua i duelli: "Super derby. Scacco matto in 5 mosse"

Nella giornata di oggi Tuttosport ha presentato il derby di Milano individuando i duelli chiave che potranno decidere la sfida tra Inter e Milan. Il titolo recita: "Super derby. Scacco matto in 5 mosse". Il primo incrocio sarà quello Darmian-Leao: sfida chiave per la retroguardia nerazzurra e offensiva rossonera, il portoghese sembra maturato e viene aiutato da un nuovo modulo che lo deresponsabilizza maggiormente da compiti difensivi.

Sempre sull'out di sinistra si incroceranno Dumfries-Theo: entrambi molto in forma, entrambi molto potenti e veloci, dovranno tentare di disinnescarsi a vicenda ma allo stesso tempo di superarsi. In mezzo al campo la lotta dei cervelli tra Calhanoglu e Reijnders: il primo ha ereditato il ruolo di Brozovic, il secondo si è subito preso il centrocampo del Milan con una regia spostata e tante idee nei piedi. Dall'altra parte si sfideranno Mkhytarian e Loftus-Cheek: la potenza dell'inglese e la più giovane età dovranno essere gli elementi per vincere in mezzo al campo la battaglia con un giocatore molto esperto. Infine lo scontro Lautaro-Thiaw: il giovane centrale tedesco si ritrova ad affrontare il capocannoniere del campionato, solitamente non ha mai mostrato neanche una goccia di paura contro i grandi campioni.