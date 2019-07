Tuttosport - Intensità, la parola chiave del Milan di Giampaolo

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sullo stile di lavoro di Marco Giampaolo e del suo dogma: "L'intensità". Un concetto fondamentale per l'ex tecnico blucerchiato che fa del ritmo uno dei cardini del suo calcio: le sue squadre corrono molto ed in maniera armonica, gli spazi vengono ottimizzati così come i tempi. Il tutto è finalizzato ad un recupero immediato del pallone per rimettersi in controllo del gioco. Questo sistema di lavoro è studiato da Giampaolo insieme al preparatore atletico Rapetti, il quale torna a lavorare col tecnico di Giulianova dopo l'esperienza allo United con Mourinho.