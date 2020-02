Tuttosport: "Inter, una rimonta fantastica". Il Milan domina il primo tempo, ma non basta

"Inter, una rimonta fantastica". Titola così a pagina 2 Tuttosport in riferimento ai nerazzurri che si sono aggiudicati il derby della Madonnina in una gara a dir poco rocambolesca: "Conte si prende il derby e la Juve. Il Milan domina il primo tempo e chiude in vantaggio di due reti. Nella ripresa i nerazzurri trasformati e spietati: quattro gol".