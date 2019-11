C'è spazio anche per il club rossonero sulla prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che ha intervistato in esclusiva il centrocampista Rade Krunic. "Milan, con la Juve per sbloccarci", titola il noto giornale sportivo riportando una precisa dichiarazione del giocatore bosniaco, che ha provato a spronare i suoi compagni in vista del big match di domenica: "A Torino senza paura".