Tuttosport, intrecci Milan-Salernitana: "Sousa vuole Adli. Milan: Mazzocchi"

Tuttosport questa mattina fa un po' il mercato del Milan e rivela alcuni intrecci che potrebbero verificarsi con la Salernitana, sia in uscita che in entrata. Il titolo proposto dal quotidiano recita: "Sousa vuole Adli. Milan: Mazzocchi". Yacine Adli non ha avuto una prima stagione in Italia molto fortunata: per il centrocampista francese solamente 121 minuti in campo.

Il suo futuro è tutto da decidere e la soluzione più probabile può essere quella di un prestito: la Salernitana si fa avanti e lo fa per un motivo ben preciso, l'allenatore Paulo Sousa fu quello che lanciò proprio Adli al Bordeaux. Ci sarebbe stato un incontro tra Milan e Salernitana nelle scorse settimane dove si è parlato del francese ma anche di Pasquale Mazzocchi: laterale sinistro su cui il Milan potrebbe mettere gli occhi, alla ricerca di un valido vice-Theo.