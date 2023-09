Tuttosport: "Inzaghi e Pioli, dalle critiche di un anno fa alla rivincita con Inter e Milan"

"Inzaghi e Pioli, dalle critiche di un anno fa alla rivincita con Inter e Milan" scrive oggi Tuttosport. I due tecnici erano stati messi in discussione la scorsa stagione ma hanno plasmato due squadre vincenti e ora si godono il primato, dopo 3 giornate, con Inter e Milan. Inzaghi è finito spesso nel tritacarne ma l'anno scorso ha guidato l'Inter fino alla finale di Champions e ora sta per rinnovare. Firma già arrivata invece per il collega rossonero. E alla ripresa ci sarà il derby con le due milanesi in vetta alla Serie A.