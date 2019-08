Tuttosport - Ipotesi Bakayoko-Milan se Kessie dovesse andare al Monaco

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull'interessamento del Monaco per Franck Kessie, obiettivo dei moneghaschi con Bakayoko, ex rossonero, che potrebbe clamorosamente diventare il sostituto dell'ivoriano al Milan. Si tratta di ipotesi di lavoro, ma va registrato che a pochi giorni dalla fine del calciomercato il centrocampista francese non ha ancora trovato una sistemazione: Bakayoko aveva rapporti ormai logori con Gattuso e con Leonardo, mentre l'attuale dirigenza non scarta a priori un ritorno del classe '94. Quello meno convinto sembrerebbe Giampaolo, il quale preferisce utilizzare giocatori come Bennacer e Biglia in regia, mentre il colosso parigino ha fatto fatica come mezz'ala. Tutto però dipende dall'eventuale partenza di Kessie: il Monaco metterebbe sul piatto 25 milioni su bonus, il Milan ci ragiona (l'ivoriano "pesa" a bilancio 19 milioni). Il vero ostacolo sarebbe lo stipendio chiesto dal giocatore, il quale vorrebbe più di 4 milioni per trasferirsi nel Principato.