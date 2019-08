L'edizione odierna di Tuttosport ha stilato le pagelle delle azzurre impegnate ieri in Israele nella prima gara di qualificazione a Euro 2021, con successo dell'Italia per 3-2. Valentina Bergamaschi ha preso un 5.5 ("in area non è reattiva"), mentre Valentina Giacinti, autrice del gol del momentaneo 3-1, si è guadagnata un 6.5 ("la solita prestazione generosa").