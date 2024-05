Tuttosport - Juventus, Chiesa può dire addio con l'ok di Thiago Motta: spunta anche l'ipotesi Milan

Due gol nelle ultime in due partite di campionato (Bologna e Monza) agli ordini di Montero sono state un bel trampolino di rilancio per Federico Chiesa. Se tra Allegri e l'esterno sinistro d'attacco l'incompatibilità era ormai evidente da tempo, con Thiago Motta tutto potrebbe mutare. Qualora l'ex Fiorentina non rispondesse adeguatamente ai criteri di disciplina tattica dell'imminente neo-tecnico bianconero, a quel punto - informa l'edizione odierna di Tuttosport - verrebbe scelto come sacrificabile per il mercato in entrata.

Chiesa va in scadenza nel 2025 e la stasi sul prolungamento di contratto con la Juve è dovuta anche alle future riflessioni del nuovo timoniere. D'altronde gli estimatori attorno al numero 7 bianconero non mancano: la Roma di De Rossi - si legge - è più di una semplice suggestione, nelle ultime ore si è presentata anche l'ipotesi Milan visto che il classe '97 piace a Fonseca.

E se il Bayern Monaco resta spettatore interessato, il Liverpool è il miglior potenziale acquirente: in estate è attesa un'ampia ristrutturazione, pur sempre fedele al modulo (4-3-3) perfettamente nelle corde di Chiesa. Con il via libera di Thiago Motta, dunque, Federico verrebbe venduto.