Tuttosport - Kessié-Biglia-Jack, i nuovi inamovibili di Gattuso

Come riporta il quotidiano Tuttosport, c’è un reparto che Gattuso non ha mai dovuto e voluto cambiare, ovvero il centrocampo. Nelle prime sette giornate di campionato, infatti, Rino ha sempre schierato il trio Kessié-Biglia-Bonaventura. L’ivoriano viaggia alla media di quasi 94 minuti a partita (655 totali in Serie A), l’argentino è a 90.7 (645) mentre Jack, sostituito cinque volte, a 82.7 (579). Solo le briciole per Bakayoko, fermo a 103 minuti complessivi, mentre Bertolacci e José Mauri non hanno ancora messo piede in campo in campionato (Montolivo, invece, non è mai stato convocato).