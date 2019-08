Tuttosport - Kessie-Monaco, il Milan non cede per meno di 25 milioni

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto su Monaco-Kessie, con il club del Principato interessato al centrocampista ivoriano. Il Milan non vuole cedere l'ex Atalanta per meno di 25 milioni, in modo da generare plusvalenza e poter disporre di un margine maggiore negli ultimi giorni di mercato, sebbene resterebbero comunque pochi per trovare un sostituto del classe '96.